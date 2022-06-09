أعلن المخرج عمرو سلامة عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

و كتب عمرو سلامة قائلا: ” إبجابي كورونا، لوشفتني آخر كام يوم خد بالك على نفسك والآخرين”.

ومن جانب أخر، علق المخرج عمرو سلامة على تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته السبعين، بجائزة أحسن مخرج، خلال حفل الختام المقام حاليا في مقر المركز.

وقال عمرو سلامة على خشبة المسرح: مش عارف أقول إيه، ولكن دي حاجة تستحق إني افتخر بيها واتغر بسببها وبشكر المهرجان، وبفرح لما بشوف إزاي الجمهور بيتفاعل مع الفيلم.