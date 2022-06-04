للمصريين بالخارج.. تفاصيل وشروط الطرح الثامن من “بيت الوطن”



أعلنت وزارة الإسكان المصرية تفاصيل الطرح الثامن من مشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج ويضم فيلات ووحدات فاخرة ومتوسطة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في نهاية مارس/آذار الماضي على طرح مرحلة جديدة (الثامنة) من مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج.

تفاصيل إعلان بيت الوطن الثامن

يضم الإعلان الثامن من مشروع “بيت الوطن” 57 فيلا و2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية (إسكان متوسط- فوق المتوسط)، و95 وحدة تجارية وإدارية، و3102 قطعة أرض سكنية، و143 قطعة أرض بنشاط مختلط، و10014 قطعة أرض مقابر.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هدف الوزارة من الطرح هو تلبية مطالب المصريين المقيمين في الخارج في تملك الوحدات السكنية والأراضي بمختلف أنواعها.

مناطق أراضي بيت الوطن الإعلان الثامن

وأوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطع الأراضي السكنية للأفراد بمدن (القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- الشيخ زايد- دمياط الجديدة- العبور- الشروق- بدر- العبور الجديدة- السادات)، وقطع الأراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وأراضي المقابر بـ 4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- بدر- العاشر من رمضان- أكتوبر الجديدة)، والفيلات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة «المقصد»، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية الفاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين- الحي اللاتيني- أبراج صواري بالإسكندرية- مدينتي- وحدات بمشروع /JANNA/ بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة)- الحي السكني الثالث /R3/- المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة)، ووحدات الإسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

الاشتراطات البنائية في الإعلان الثامن “بيت الوطن”

تنشر “العين الإخبارية” الاشتراطات البنائية في الإعلان الثامن بمشروع “بيت الوطن”، في مدة “القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، والسادات”.

القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان المصرية الاشتراطات البنائية في مدينة القاهرة الجديدة، بنسبة 50% بارتفاع أرضي و3 أدوار، والردود تكون 3 أمتار أمامي و3 أمتار جانبي و5 أمتار خلفي.

وتقع الأراضي المطروحة بمشروع “بيت الوطن” بالقاهرة الجديدة في منطقة امتداد النرجس وشمال الرحاب وشمال بيت الوطن على طريق السويس والحي السابع والحي الخامس.

6 أكتوبر

طرحت وزارة الإسكان المصرية أراضي “بيت الوطن” بمدينة 6 أكتوبر في مناطق (بجوار إسكان جامعة القاهرة-شمال نادي 6 أكتوبر-منطقة التوسعات الشمالية-منطقة التوسعات الشرقية).

وعن الاشتراطات البنائية للإعلان الثامن بمشروع بيت الوطن في أكتوبر فجاءت النسبة البنائية بواقع 50%، و40% لمنطقة التوسعات الشرقية، وارتفاع أرضي و3 أدوار، و3 أمتار ردود أمامية و3 أمتار جانبي و5 أمتار خلفي.

الشيخ زايد

وتطرح وزارة الإسكان المصرية أراضي “بيت الوطن” بالشيخ زايد في مناطق (الحي 13 مجاورة 3 بنسبة بنائية 45% وارتفاع أرضي ودورين وردود 4 أمتار أمامي و4 أمتار جانبي و5 أمتار خلفي، وطرح أراضي في توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 بنسبة بنائية 50% وارتفاع أرضي ودورين، و3 أمتار ردود أمامية و3 أمتار جانبية و5 أمتار خلفي.

دمياط الجديدة

وتطرح وزارة الإسكان أراضي مشروع بيت الوطن في مدينة دمياط الجديدة بمنطقة “أ-شرق المدينة جنوب القرى السياحية- المجاورة 32 الحي السادس” بنسبة بنائية 50% وارتفاع أرضي و3 أدوار.

العبور

وفي مدينة العبور يتم طرح أراضي “بيت الوطن” في منطقة الحي الثامن بنسبة بنائية 50% وارتفاع أراضي و3 أدوار.

الشروق

وفي مدينة الشروق يتم طرح أراضي مشروع “بيت الوطن” ضمن المناطق السكنية 5 عمارات-حي النادي-منطقة الميكرويف-الحي الثالث شرق مجاورة 11.

وعن الشروط البنائية في مشروع بيت الوطن بمدينة الشروق، فحددتها وزارة الإسكان المصرية بنسبة بناء 50% وارتفاع أرضي ودورين، وردود 3 أمتار أمامي و3 أمتار جانبي و4 أمتار خلفي.

بدر

وطرحت وزارة الإسكان أراضي مشروع “بيت الوطن” في مدينة بدر بـ”المنطقة الترفيهية غرب المدينة” بنسبة بنائية 50% وارتفاع أرضي و3 أدوار، وفي

العبور الجديدة

وتضمن الإعلان الثامن من مشروع “بيت الوطن” طرح أراضي في مدينة العبور الجديدة بمنطقة الـ2600 فدان بنسبة بنائية 50% وارتفاع أرضي و3 أدوار.

السادات

وبمدينة السادات يتم طرح أراضي “بيت الوطن” في المجاورة الأولى والمنطقة المطلة على المحور المركزي بنسبة بنائية 50% وارتفاع أرضي و3 أدوار.

وتتولى أجهزة المدن متابعة أعمال البناء على أراضي “بيت الوطن” في المدن الجديدة، مع مراعاة الالتزام بقانون البناء الموحد الصادي برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

طريقة الحجز في مشروع “بيت الوطن”

يتم التسجيل في موقع بيت الوطن من هنا بعد التسجيل على الموقع يمكن للمصريين بالخارج الدخول وحجز الوحدات والأراضي المتاحة في مشروع بيت الوطن لابد من اتباع التعليمات الموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكتروني لتجنب غلق الحساب أثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، وإذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات سيتم إغلاق الحساب تلقائيا، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة “اتصل بنا” ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى لتجنب غلق الحساب في حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصي المسجل على الموقع، مع العلم بأن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دوري، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين في الحجز.

أسعار الشقق في بيت الوطن



سعر الوحدة السكنية في بيت الوطن يختلف حسب المساحة و وقت الاستلام من الشركة وأيضًا الواجهة، وتتراوح أسعار الشقق التابعة لمشروع بيت الوطن في القاهرة الجديدة ما بين 750.000 إلي 1.5 مليون جنيه.

ويتراوح سعر المتر في الحي الأول بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بين 7100 جنيه إلي 7600 جنيه, بداخل ميني كومباوند ومساحات تبدء من 117 متر إلي 190 متر.

وعن سعر المتر في مشروع بيت الوطن بالحي الثاني بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة يتراوح المتر في هذا الحي بين 7200 جنيه إلي 7700 جنيه، وفي الحي الثالث يتراوح سعر المتر بين 7200 جنيه إلي 8100 جنيه, مساحات تبدء من 170 متر وعلى شوارع رئيسية وبحري وبالقرب من كومباوند هليو بارك و I City، وفي الحي الرابع يتراوح سعر المتر بين 7400 جنيه إلي 7700 جنيه.