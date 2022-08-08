لقاء بوتين وزيلنسكي.. الكرملين يحسم الموقف



حسم الكرملين موقفه بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول المقترحات التركية للتوسط في محادثات السلام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الإثنين، إن بوتين و زيلينسكي لا يمكن أن يجتمعا إلا بعد أن يكون المفاوضون من الجانبين قد “قاموا بما يلزم”.

وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهور، إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.

في سياق متصل قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، إن روسيا ستحقق أهدافها في الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة.

وحذر ميدفيديف، الذي يوصف بأنه أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية: “روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتحقق السلام بشروطنا”.

ووصف ميدفيديف حرب عام 2008 في جورجيا، وتوسيع حلف شمال الأطلسي غربا، وحرب أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها حاليا على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وكذلك في جنوب البلاد، بعد شن “عملية عسكرية خاصة” بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي.