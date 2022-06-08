لدينا 9 مزارع إفريقية نموذجية تعظم ريادة الدولة المصرية‎‎

قال السيد القصير وزير الزراعة ، إن القطاع الزراعى أكثر القطاعات التى تتأثر بالتغيرات المناخية ، والتى تؤدى لزيادة نسب الملوحة فى التربة وكميات المياه ولدينا برامج تمكن قطاع الزراعة من التكيف واستخدام الزراعات الذكية واستخدام زراعات متأفلمة تتأقلم مع ملوحة التربة.

وأضاف من خلال قناة اكسترا نيوز ، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التكامل والتعاون مع الامارات والأردن نستهدف من خلالها تحقيق قدر من الخالفات والتكامل والاستفادة من محاور الأمن الغذائى والاستثمار من المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح الذرة ولدينا 9 مزارع افريقية نموذجية تعظم ريادة الدولة المصرية للدول الإفريقية ودعم القدرات واستنباط أنواع جديدة ووجود تكامل ودعم مصرى إفريقى.