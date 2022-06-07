لخيانته لها.. القبض على المتهمة بقتل زوجها بالمرج

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة بقتل زوجها مستخدمة سلاح أبيض “مفك” بعد اكتشافها خيانته لها بمنطقة المرج.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا مفاداه مقتل شخص بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة غارقة في دمائها في ظروف غامضة.

وبالفحص والتحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة هي زوجة المجني عليه لاكتشافها خيانته لها فأقدمت على قتله وطعنته طعنة نافذة أودت بحياته مستخدمة سلاح أبيض “مفك” وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.