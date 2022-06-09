لخطف صفقتي الأهلي.. الزمالك يعرض مبلغًا خرافيًا على إنبي لضم هذا الثنائي

لازالت تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حسم عدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذا الموسم، لتدعيم صفوف الفريق خاصًة بعد تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وترغب إدارة نادي الزمالك، في التعاقد مع ثنائي فريق إنبي، وهم النيجيري جون إيبوكا الحارس المميز محمود جاد حارس مرمى منتخب مصر وإنبي، في الميركاتو الصيفي القادم، والذي يسعى النادي الأهلي كذلك في ضمه.

ودخل مسئولو الزمالك، في مفاوضات مع نادي إنبي بشكل شفهي، لحسم التعاقد مع صفقتي إنبي بشكل رسمي.

وحرصت إدارة الزمالك على تحديد مبلغ مالي قدره 30 مليون جنيه، وذلك من أجل ضم ثنائي فريق إنبي، في بداية الموسم المقبل.

حيث تدرس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع لاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي القادم، خاصًة في مركزي حراسة المرمى والهجوم، بعدما ظهر الفريق بشكل سيئ في الفترة الأخيرة بسبب المستوى المتواضع لمهاجمي وحراس الفريق ويعد أبرزهم محمد أبو جبل، والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الذي بات قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء.