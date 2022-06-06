لحملة “الدبلوم” فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة “المراعي”

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة (الرياض، الخرج، حائل، الدمام، جازان)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني المحاسبة – مبيعات (جازان، الدمام):

– مؤهل محاسبة.

– خبرة لا تقل عن سنة.

2- مُمثل أول مركز الاتصال (الرياض):

– درجة الدبلوم في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

3- أخصائي تدريب أول (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد الشرية، علم النفس) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب.

4- فني أجهزة (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- طبيب بيطري (حائل):

– أن يكون حاصلاً على شهادة بيطرية.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في بيئة مزارع الدواجن.

6- مدير الفريق النقل والخدمات اللوجستية (الخرج):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في علوم الأغذية أو الألبان أو تخصص في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا