لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فما فوق، في عدة مجالات إدارية وصحية وغيرها، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – أمين مستودع – إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون، «وظيفتان».
2 – مأمور مشتريات، «وظيفتان».
3 – إداري عقود أول.
4 – مخلص جمركي – إدارة المشتريات.
5 – مراقب مواد – إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون.
6 – موظف متابعة – إدارة المشتريات، «4 وظائف».
7 – مساعد الخدمات المنزلية، «وظيفتان».
8 – مشرف مشتريات – إدارة العقود.
9 – منسق إدارة الإسكان والصيانة الخارجية.
10 – مشرف مشتريات – إدارة العقود.
11 – طبيب نائب جراحة عظام، «وظيفتان».
12 – طبيب استشاري أمراض معدية.
13 – طبيب نائب جراحة عامة، (وظيفتان)
14 – طبيب نائب حوادث وطوارئ.
15 – طبيب نائب أطفال عام، «وظيفتان».
16 – طبيب نائب جلدية.
17 – طبيب نائب أمراض صدرية.
18 – طبيب أخصائي أول طب قلب كبار.
19 – كاتب – إدارة العقود.
20 – مندوب مشتريات قطع غيار.
* التقديم:
– للتقديم يُرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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