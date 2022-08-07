لحظة بلحظة..آخر تطورات الحرب بين “الجهاد الإسلامي” وإسرائيل في يومها الثالث

لليوم الثالث على التوالي، يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، في إطار استهداف حركة “الجهاد الإسلامي”، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية، ورد من الحركة بإطلاق رشقات صاروخية.

وتشهد الحرب التطورات الآتية:

– مراسلتنا: سماع دوي انفجارات في سماء القدس

– صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وقرب القدس.

– إطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى على المدن الإسرائيلية.

– الجيش الإسرائيلي: “قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل حوالي 20 فلسطينيا يتبع لحركة الجهاد من مناطق الضفة الغربية”.

– الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.

– إطلاق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

– استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة “الزنة” شرق خان يونس ونقل إصابتين من المكان.

– وزارة الصحة في غزة: “ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال والجرحى إلى 215”.

– مقتل قائد الوحدة الصاروخية بـ”سرايا القدس”، رأفت الزاملي “أبو النور”.

– مقتل خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في حركة “الجهاد الإسلامي”، جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت بمدينة رفح.

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يتبع..

المصدر: RT