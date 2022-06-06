لحجاج «أوروبا وأمريكا وأستراليا».. خطوات التسجيل في حج 1443 هجرية (سجل من هنا)

المناطق ـ فريق التحرير

نشرت وزارة العمرة والحج، اليوم الاثنين، خطوات التسجيل في الحج عبر البوابة الإلكترونية لخدمة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وشملت الخطوات، الدخول على هذا الرابط motawif.com.sa ، ثم التسجيل بالموقع واختيار الباقة التي تتناسب مع تفضيلاتك وذلك من 3 حتى 6 يونيو، ثم رفع المستندات المطلوبة للتحقق منها وذلك في الفترة من 6 إلى 8 يونيو.

وتشمل الخطوة الثالثة التحقق من القرعة التي تقام لاختيار المؤهلين لأداء فريضة الحج وذلك في 10 يونيو، ثم الدفع من خلال منصة مطوف بعد تبليغك بالترشيح للحج في الفترة من 11 إلى 12 يونيو، أما الخطوة الخامسة والأخيرة، فتشمل التقديم على تأشيرة الحج الإلكترونية بمجرد إتمام عملية الدفع، وذلك في الـ 14 من يوليو.