لتعزيز النمو.. “دناتا” توسع شراكتها مع “جول إيرلاينز” البرازيلية



وسعت “دناتا” -أحد أكبر مزودي خدمات السفر والطيران بالعالم- شراكتها مع “جول إيرلاينز” الناقلة البرازيلية الاقتصادية العاملة.

تجربة سلسلة لـ19 مليون راكب



ويتضمن تمديد العقد مع “جول إيرلاينز” استمرار “دناتا” في توفير مجموعة من خدمات الركاب وساحة الطائرات والأمتعة ما يضمن توفير تجربة مطار سلسة لأكثر من 19 مليون راكب ومغادرة آمنة وفي الوقت المناسب لنحو 133 ألف رحلة سنويا عبر 20 مطارًا في البرازيل، كما يعزز العقد الجديد مكانة “دناتا” موفرًا رئيسيًا لخدمات المناولة الأرضية في كبرى دول أمريكا الجنوبية.

وأعرب ديفيد باركر نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار عن فخره بتوسيع الشراكة الناجحة مع جول إيرلاينز عبر عملياتها البرازيلية الواسعة وقال : ” سنواصل توفير أعلى مستوى من الجودة والسلامة للناقلة وعملائها في كل يوم”.

من جانبه، قال أندريه كروز الرئيس التنفيذي للعمليات في جول إيرلاينز: “إن دناتا شريك مهم للشركة منذ عام 2016 وتقدم لعملياتنا خدمات متميزة في أكثر من 20 مدينة في البرازيل ومن شأن تمديد العقد مع دناتا أن يعزز شراكتنا بشكل أكبر ويقدم لعملائنا أفضل تجربة في المطارات”.

تعزيز النمو بسوق أمريكا الجنوبية



وأضاف: “أن استثمارنا المتنامي في البرازيل يؤكد قوة التزامنا تجاه سوق أمريكا الجنوبية وفريقنا المحترف وعملائنا العالميين.. أمامنا فرص نمو ممتازة وطلب قوي على خدماتنا الموثوقة والآمنة عبر القارة وسنغتنم الفرص لزيادة تعزيز عروضنا وتقديم خدمات ذات جودة عالمية باستمرار في البرازيل”.

تقدم “دناتا” خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر وتموين الطائرات والبيع بالتجزئة في 37 دولة عبر القارات الست، وتعاملت فرقها خلال السنة المالية 2021/ 2022 مع أكثر من 527 ألف طائرة وناولت 3 ملايين طن من البضائع وحمّلت 39.9 مليون وجبة وسجلت قيمة صفقات إجمالية أساسية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.3 مليار درهم “632 مليون دولار أمريكي”.

يُذكر أن “دناتا” زادت مؤخرًا استثماراتها في البرازيل لتصبح المالك الوحيد لأسهم شركتها الفرعية المحلية، فيما وسعت “دناتا البرازيل” خلال السنوات القليلة الماضية انتشارها بشكل كبير في البلاد لتخدم حاليًا أكثر من 15 ناقلة جوية في 29 مطارًا بفريق مكوّن من 5000 متخصص في مجال الطيران المحلي.