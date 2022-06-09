لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضية.. والوزارة بريئة.. فيديو

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الدولار الجمركي عاد إلى أصله الطبيعي بعد القرار الأخير، مضيفا أن الدولة اتخذت قرارات مناسبة للحفاظ على السوق المحلية.

آخر تعديل للتعريفة الجمركية كان في عام 2017

وأكد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر لم تخل بأي اتفاقية من 28 دولية، لافتا إلى آخر تعديل للتعريفة الجمركية كان في عام 2017.

وأضاف أن تعديل التعريفة الجمركية يأتي لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، موضحا أن الهدف منها خفض الضريبة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج ودعم المنتج المحلي.

تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة والمستلزمات الطبية والزراعية

وأشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة والمستلزمات الطبية والزراعية، مردفا أنه تم تحفيض الضريبة على أنواع معينة من السيارات وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز.

وتابع مستشار وزير المالية أن التعديل سيساهم في تعقيم الصناعة المحلية في قطاع السيارات مع زيادة القدرات على المنافسة مع بعض الدول في المنطقة، لافتا إلى أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع 100 دولة تقريبا.

ونوه بأن الهدف من التعريفة الجمركية تقليل فاتورة الاستيراد مستقبلا وتعميق صناعة السيارات، مبينا أن هناك ممارسات احتكارية تتم من بعض التجار هي التي أدت بنا إلى هذا النحو.

لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضي،

وشدد على أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضي، لافتا إلى أن قلة المعروض دفع البعض إلى رفع الأسعار.

وطالب عبدالعزيز، بضرورة اتخاذ قرارات رادعة ضد أي محتكر لأي سلعة، مؤكدا أن وزارة المالية بريئة تماما من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن السيارات الأوروبية معفية من الضريبة الجمركية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وعي وإدراك كبير من مجتمع الأعمال.