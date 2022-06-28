لا قرار حتى الآن بجرعة رابعة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المناعة المكتسبة نتيجة التلقيح، أو حتى المناعة المكتسبة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، يكون جهازه المناعي قادرا على التعامل لكن لفترة محدودة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن لقاح كورونا ليس كلقاح الحمى الصفراء، حيث يتم تناول لقاح الحمى الصفراء مرة واحدة في العمر، لكن المناعة المكتسبة عن لقاح كورونا تضعف خلال الفترة من 6 إلى 8 أشهر، ولذلك نوصي من لم يتناول التطعيم بأن يتناوله، ومن أخذ جرعة واحدة لا بد وأن يتناول الجرعة الثانية، ومن أخذ جرعتين ومر عليه 6 أشهر عليه أن يأخذ الجرعة التعزيزية، ومن تناول التعزيزية ومر عليه 6 أشهر عليه التوجه لأخذ جرعة تنشيطية أخرى.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بجرعة رابعة من لقاح كورونا.