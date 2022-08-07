لاعب يغيب عن حفل زفافه ويرسل شقيقه للحفل لتعويضه
خطة ماكرة
وعلى الرغم من أنه لم يحضر الزفاف بنفسه، إلا أنه لم يترك الأمر برمته أو يؤجله. ففي خطة ماكرة، فكر “توراي” في شقيقه لإنقاذ الموقف، ولم لا؟ فالأخ هو الظهر والسند. فقد عرض عليه تبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس “سعاد بيضون”. وللاحتفاظ بذكرى الزواج طوال العمر، قام بالتقاط صور الزفاف مع زوجته في ملابس زفافهما قبل مغادرته إلى السويد ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. قال “توراي” لصحيفة Aftonbladet السويدية: “تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون. لكنني لم أكن هناك؛ لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكراً. لقد التقطنا الصورة مسبقاً، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك. وأضاف: “كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي”.
هل جاء غياب توراي عن يوم زفافه بفائدة؟!
دخل “توراي”، الذي تعاقد مع نادي مالمو -بعد أن أمضى موسمين في الدوري الصيني الممتاز- في الدقائق التسعة الأخيرة أمام ديديلينج لوكسمبورج يوم الخميس، وانتهت المباراة بفوزه 3-صفر في ذهاب الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي. ولكن لسوء الحظ، لم يتم لم شمله بزوجته منذ الزواج حتى الآن، لكنه وعد عروسه بقضاء شهر العسل معاً، في النهاية. وقال “توراي” مبتسماً: “أولاً، سنفوز بالدوري، وبعد ذلك سأذهب في شهر عسل”.
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