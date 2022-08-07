لاعب يغيب عن حفل زفافه ويرسل شقيقه للحفل لتعويضه

خطة ماكرة

محمد بويا توراي في صورة الزفاف قبل الذهاب لناديه- الصورة من حساب محمد بويا توراي على إنستغرام

هل يُمكن لأحد أن يفوِّت يوم زفافه أو يتغيب عنه لأي سببٍ كان؟ وإن حدث أي ظرف طارئ يحول بين العريس وزفافه فماذا يمكنه أن يفعل لتخطي هذه الأزمة؟ في هذا الأمر، يمكنكم فقط تخيل أفكار عروس لاعب كرة القدم “محمد بويا توراي” عندما أعلن أنه سيتغيب عن حفل زفافهما؛ لأن ناديه لكرة القدم أراده في وقت مبكر للتدريب قبل الموسم!! بحسب موقع Daily Mail، كان كل شيء على ما يرام، وتم تحديد موعد حفل الزفاف في 21 يوليو، لكن نادي مالمو السويدي أراد من اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الانضمام إلى فريقه في أقرب وقت ممكن. لذا، اختار “توراي” الانضمام للنادي، حيث غاب عن الحفل وسافر بدلاً من ذلك إلى السويد؛ ليتم كشف النقاب عنه كلاعب في مالمو في 22 يوليو.

وعلى الرغم من أنه لم يحضر الزفاف بنفسه، إلا أنه لم يترك الأمر برمته أو يؤجله. ففي خطة ماكرة، فكر “توراي” في شقيقه لإنقاذ الموقف، ولم لا؟ فالأخ هو الظهر والسند. فقد عرض عليه تبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس “سعاد بيضون”. وللاحتفاظ بذكرى الزواج طوال العمر، قام بالتقاط صور الزفاف مع زوجته في ملابس زفافهما قبل مغادرته إلى السويد ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. قال “توراي” لصحيفة Aftonbladet السويدية: “تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون. لكنني لم أكن هناك؛ لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكراً. لقد التقطنا الصورة مسبقاً، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك. وأضاف: “كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي”.

هل جاء غياب توراي عن يوم زفافه بفائدة؟!

محمد بويا توراي وعروسه سعاد بيضون- الصورة من حساب محمد بويا توراي على إنستغرام

دخل “توراي”، الذي تعاقد مع نادي مالمو -بعد أن أمضى موسمين في الدوري الصيني الممتاز- في الدقائق التسعة الأخيرة أمام ديديلينج لوكسمبورج يوم الخميس، وانتهت المباراة بفوزه 3-صفر في ذهاب الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي. ولكن لسوء الحظ، لم يتم لم شمله بزوجته منذ الزواج حتى الآن، لكنه وعد عروسه بقضاء شهر العسل معاً، في النهاية. وقال “توراي” مبتسماً: “أولاً، سنفوز بالدوري، وبعد ذلك سأذهب في شهر عسل”.