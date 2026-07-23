لاري ديفيد يفشل في طرح سؤال تافه حول “من يريد أن يكون مليونيرًا؟”

لم يسبق لاري ديفيد أن تناول بعضًا من الحبوب السكرية الأكثر شهرة في العالم، الأمر الذي سيسبب له بعض المشاكل في نسخة المشاهير يوم الأربعاء من برنامج المشاهير. من يريد أن يصبح مليونيرا.

يظهر ديفيد في العرض الأول للموسم مع ابنته والممثل والمخرج كازي ديفيد. تم التشويق للعبة القادمة في مقطع تم نشره على صفحة العرض على Instagram، والذي أظهر ديفيد في حيرة من أمره بشأن محتويات Lucky Charms.

سأل مضيف المسلسل، جيمي كيميل، عائلة ديفيد، “ماربيتس، اختصار لقطع الخطمي، هو مصطلح تقني للقطع الملونة الصالحة للأكل، في أي من هذه الحبوب؟”

أخطأ ديفيد في سؤال أساسي أثناء تسجيل العرض. / إريك ماكاندليس / ديزني

كانت الخيارات هي Raisin Bran وCap’n Crunch وCookie Crisp وLucky Charms. أجاب كازي، 32 عامًا، على السؤال الأساسي على الفور. قالت: “تمائم الحظ”، فأجابها ديفيد في حيرة: “ماذا؟”

وأوضح Cazzie، “Lucky Charms يحتوي على أعشاب من الفصيلة الخبازية.”

سأل ديفيد، وقد بدا متفاجئًا: “هل هذا صحيح؟”

مازحت ابنته قائلة: “نعم، هل لا تعرفين شيئًا عن… ألا تعلمين شيئًا عن الحبوب؟”

اعترف ديفيد، الذي شارك في إنشاء سينفيلد مع عاشق الحبوب الشهير جيري سينفيلد، قائلاً: “اعتقدت أن Lucky Charms كانت مجرد أشياء من الفاكهة الملونة.”

أجاب كاسي: “هذه أعشاب من الفصيلة الخبازية.”

كان ديفيد لا يزال متشككا بعض الشيء، وسأل ابنته: “هل أنت إيجابية؟” الأمر الذي أثار ضحكات الجمهور.

بدلاً من الإجابة، التفتت كاسي إلى كيميل. وقالت مازحة: “الحمد لله أنني هنا”. “اعتقدت أنني لن أفعل شيئًا.” اعترف ديفيد بأنه لم “يأكل قط Lucky Charm”، مضيفًا: “لم أتناول قط Cookie Crisp أو Cap’n Crunch.”

قالت كاسي بشكل لا يصدق: “كان علينا استخدام شريان الحياة للحصول على الحبوب؟ هل هذا ما كنت تخبرني به؟”

قال كيميل مازحًا إن ديفيد لم يتناول أبدًا واحدة من المأكولات السكرية “يشرح الكثير”.

قال المضيف ساخرًا: “لا عجب أنك سعيد جدًا”.

تجاهل ديفيد أن هذا قد يكون هو الحال، لكنه أضاف دفاعًا عن نفسه: “لقد تناولت نخالة الزبيب”.

يظهر ديفيد وابنته كازي في العرض الأول للموسم. / إريك ماكاندليس / ديزني

لقد كان ديفيد ضيفًا مطلوبًا في برنامج ألعاب المشاهير منذ العام الماضي، عندما ذكرت صحيفة The Sun أنه رفض عرضًا للظهور في الموسم الماضي.

العرض الأول للموسم من يريد أن يصبح مليونيرا يتم بثه ليلة الأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة ABC.

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