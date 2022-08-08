لإطلالة عصرية جذابة..خواتم مرصوفة بالسيراميك الأبيض والألماس بتصاميم هندسية مبتكرة

الخاتم قطعة أساسية لاغنى عنها في تنسيق إطلالاتكِ اليومية، ورغم اختلاف تصاميم وموديلات المعادن والأحجار التي تُصنع منها الخواتم، إلا أن الخاتم الألماس يظل الخيار المُفضل لدى ملايين النساء حول العالم، فهو الحجر الكريم الأقرب لقلوبهن بلا منازع.

ومع تطور تصاميم الخواتم التي قدمتها دور المجوهرات العالمية، ظهرت الخواتم المرصوفة بالسيراميك الذي يتميز بلمعانه الجذاب، ومحافظته على مظهر ناعم وحريري مدى الحياة، إضافة إلى متانته وقدرته الهائلة على مقاومة الخدوش والصدمات.

في السطور التالية، تصطحبكِ “سيدتي.نت” في جولة بين دور المجوهرات العالمية لنستعرض معًا أجمل تصاميم خواتم مرصوفة بالسيراميك الأبيض والألماس بتصاميم أنثوية جذابة لإطلالة أنثوية راقية تحبس الأنفاس:

خاتم Quatre من بوشرون Boucheron

خاتم Quatre من بوشرون Boucheron

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم يجمع بين الفخامة والجاذبية، ويمكن تنسيقه مع إطلالات اليوم المختلفة سواء في أوقات العمل صباحًا أو في سهراتكِ المسائية، نرشح لكِ خاتم Quatre الأيقوني من بوشرون Boucheron، الذي أعيد تفسيره بأناقة، بتصميم جذاب من الذهب الأصفر مع الأبيض والوردي، عيار 18 قيراطًا، كما يبرز لمعان السيراميك الأبيض، ليوفر هذا التباين نضارة مكثفة للحصول على مظهر راقٍ وفخم.

خاتم B.zero1 من بلغاري Bvlgari

خاتم B.zero1 من بلغاري Bvlgari

بتصميم مستوحى من تصاميم المعمارية الشهيرة زها حديد، قدمت ماركة بلغاري Bvlgari خاتم B.zero1 من إلهام روماني لللكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما، وأعيد تخيله من قبل زها حديد، التي تُعد أعظم امرأة في الهندسة المعمارية على الإطلاق، حيث مزجت الهندسة بالحداثة التي تمجد التقاليد والتاريخ.

وفي خاتم B.zero1 يندمج المزيج المبتكر من الذهب الوردي والسيراميك الأبيض في تصميم إيطالي جريء ومعاصر، حيث جاء بتصميم رباعي النطاقات من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، المرصوف بالسيراميك الأبيض، لإطلالة تتسم بالفخامة والرقي.

خاتم Possession من بياجيه Piaget

خاتم Possession من بياجيه Piaget

لإطلالة أكثر فخامة تناسب سهراتكِ المسائية، قدمت ماركة بياجيه Piaget خاتم Possession، الذي يُمكن تنسيقه مع إطلالات بألوان صيفية مبهجة، حيث صُمم من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، وجاء مرصعًا بـ 90 ماسة قطع بريانت تزن قرابة 1.0 قيراط، مع السيراميك الأبيض بتصميمه زخرفي فاخر يخطف الأنظار.

تابعي المزيد هل ترغبين في الظهور بإطلالة صيفية مبهجة؟ إليك مجوهرات جذابة من الياقوت الأحمر والوردي

خاتم Triple Pave White Ceramic من شاي Shay

خاتم Triple Pave White Ceramic من شاي Shay

بتصميم أكثر أنثوية، للمرأة التي تبحث عن خاتم يمنحها إطلالة ساحرة تحبس الأنفاس، قدمت ماركة Shay هذا الخاتم الجذاب من السيراميك الأبيض الثلاثي بتصميم مستوحى من الحلقات المتداخلة معًا بشكل مبتكر وجذاب.

صُمم الخاتم من الذهب الوردي بوزن 3 جرام، و18 جرام من السيراميك الأبيض، وجاء مرصوفًا بـ0.88 جرام من الألماس.

خاتم Ultra من شانيل Chanel

خاتم Ultra من شانيل Chanel

بتصميم أكثر جرأة للمرأة التي تبحث عن خاتم كبير من السيراميك الأبيض المرصوف بالألماس، قدمت ماركة شانيل Chanel خاتم Ultra الذي جاء بتصميم مستوحى من الأشكال الهندسية من السراميك الأبيض الذي تحيطه عند الحواف خطوط الذهب الأبيض المرصوفة بالألماس لتشكل إيقاعًا فريدًا من الإبداع الذي يخطف الأنظار.

تابعي المزيد كيف نسقت النجمات المجوهرات مع إطلالاتهن الصيفية؟