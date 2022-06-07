كيف يؤثر العمر على شفاهنا؟

الشفاه هي نقطة محورية في الوجه، وتوفر التوازن الذي تشتد الحاجة إليه للعينين والأنف. بصرف النظر عن مساعدتنا في الكلام والتعبير عن المشاعر وتناول الطعام.

للأسف ، يصبح من الصعب الحفاظ على أجسامنا ووجهنا بمظهر شبابي وحيوي مع تقدمنا في السن. من الصعب معالجة منطقة الشفاه لأنها غالباً ما تكون عرضة بشكل خاص لعلامات الشيخوخة. لحسن الحظ، هناك منتجات تستهدف الشفاه على وجه التحديد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المزيد من الحشوات الجلدية أو الجراحة. تعمل هذه المكونات على حماية الشفاه والجلد من حولهم من الضغوطات البيئية التي تسبب الشيخوخة، مما يساعد على إبقائهم في أفضل حالاتهم. إذا لم تكوني قد أضفت بالفعل منتجاً للعناية بالشفاه إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة، فقد حان الوقت الآن.

ماذا يحدث للشفاه مع تقدمنا في العمر؟

جفاف الشفاف

شفاه رقيقة

دائماً ما يكون الجلد الموجود على شفاهنا رقيقاً بشكل لا يصدق، وهذا هو السبب في أنه من الممكن رؤية الأوعية الدموية الدقيقة تحته. ولكن مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد أكثر نحافة، وهشاش ، مما قد يجعلك تبدين أكبر سناً.

يرجع شكل شفاهنا جزئياً إلى الكولاجين الذي يملأها ويشدها. كل هذا يعمل بشكل جيد عندما نكون صغاراً، ولكن بمرور الوقت، يتناقص إنتاج الكولاجين، مما يدفع الشفاه إلى فقدان امتلائها وثباتها.

التجاعيد

يمكن أن تظهر علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد فوق منطقة الشفاه وأسفلها وفي زواياها. كل ذلك بفضل حقيقة أننا نستخدم شفاهنا كثيراً لتناول الطعام والشراب والتحدث والابتسام والضحك. ليس ذلك فحسب، بل إنها تظهر على وجوهنا، لذا غالباً ما يكون الضرر الناتج عن أشعة الشمس عاملاً.

غالباً ما تظهر التجاعيد العميقة والخطوط العمودية فوق منطقة الشفة، بالإضافة إلى تدلي الزوايا وفقدان قوس كيوبيد وعدم وجود تعريف حول حدود القرمزي.

بصرف النظر عن أشعة الشمس الضارة، يمكن أن يساهم التدخين في الشيخوخة المبكرة. قد تلعب الجينات أو الهرمونات دوراً أيضاً، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب تأثرها بشدة.

شعر الشفاه

يمكن أن يكون الشعر فوق الشفاه مصدر قلق آخر لكثير من النساء وغالباً ما يزداد مع اقتراب سن اليأس. لحسن الحظ، يمكن علاجها بسهولة من خلال عدد لا يحصى من العلاجات المتاحة مثل إزالة الشعر بالشمع والنتف وإزالة الشعر بالليزر.

الجفاف

تبدو الشفاه الشابة دائماً ناعمة وسلسة بشكل رائع، لا يتلفها الوقت ولا العناصر. يمكن أن يكون الطقس البارد والرياح قاسياً بشكل خاص على الشفاه، مما يجعلها جافة ومتشققة ومتقشرة ومؤلمة في بعض الأحيان. إن الحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها من العناصر التي ستقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على مظهرها بصحة جيدة.

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