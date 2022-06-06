كيت ميدلتون مع أبنائها الثلاثة يصنعون كب كيك اليوبيل البلاتيني

شاركت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أبناءها الثلاثة في صنع كب كيك اليوبيل البلاتيني.

وتفصيلاً، شاركت كيت ميدلتون والأمير ويليام صوراً في فيديو للأم الملكية وهي تخبز كب كيك مع الأمير “جورج” والأميرة “تشارلوت” والأمير “لويس”، مع استمرار احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة “إليزابيث”.

كيت ميدلتون مع أبنائها

في الصور، التي تم التقاطها في المطبخ منزل دوق ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون ، كان لكلٍ من “جورج” 8 سنوات، “تشارلوت” 7 سنوات، و”لويس” 4 سنوات، مهمة محددة لتحضير الكب كيك. “تشارلوت” تلقي الدقيق في وعاء، “لويس” يقوم بغربلة الدقيق، بينما كان “جورج” يتولى مهمة خفق البيض من خلفهم. أما “كيت” فقد تولت مهنة التزيين بالكريمة.

وشعرت “تشارلوت” بفخر خاص بهذا الجهد بفرح، بينما ضحك “جورج” على رد فعلها. وأُغلق المقطع بصورة للأم وابنتها تبتسمان لبعضهما البعض.

عائلة كيت ميدلتون تعد الحلوى

أعدت العائلة المالكة الحلوى قبل زيارتهم إلى كارديف في ويلز، حيث انضم “جورج” و”تشارلوت” إلى والديهما في جولة ملكية والتقى بفناني الأداء قبل حفل موسيقي خاص.



