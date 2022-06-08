كاميلا فاسكيز “بطلة محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد”.. مكاسب لا تنتهي



أعلنت شركة براون رودنيك في بيان صحفي، ترقية المحامية كاميلا فاسكيز إلى درجة شريك في مكتب المحاماة.

وذاع صيت كاميلا فاسكيز خلال المحاكمة الشهيرة التي جمعت نجما هوليوود جوني ديب وآمبر هيرد.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وكان جوني ديب قد رفع دعوى قضائية ضد آمبر هيرد بمبلغ 50 مليون دولار، تمكن من الفوز بدعوى التشهير، وحكمت المحكمة بتعويض 10 ملايين دولار عن أضرار التشهير، و5 ملايين دولار تعويضات عقابية.

وأعاد الجميع الفضل في فوز ديب للمحامية فاسكيز التي أطلق عليها البعض “بطلة محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد”.

وقال ويليام بالديجا، رئيس مجلس إدارة الشركة: “تاريخياً، احتفظنا بهذا الإعلان لنهاية سنتنا المالية، لكن أداء كاميلا خلال محاكمة جوني ديب أثبت للعالم أنها مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة التالية الآن”.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن “الترقية السريعة التي حصلت عليها كاميلا فاسكيز، خريجة كلية الحقوق الجنوبية الغربية وجامعة جنوب كاليفورنيا، قد تكون وسيلة لبراون رودنيك لإبقائها ضمن موظفي الشركة، خاصة بعدما فكرت شركات أخرى في الصيد الجائر لها”.

من هي كاميلا فاسكيز؟

ولدت فاسكيز في سان فرانسيسكو لأبوين كوبيين وكولومبيين، وتخرجت في عام 2006 من جامعة جنوب كاليفورنيا وفي عام 2010 من كلية ساوث وسترن للقانون في لوس أنجلوس.

وتختص فاسكيز بقضايا التقاضي والتحكيم، مع التركيز على تمثيل المدعين في قضايا التشهير.

فاسكيز ساعدت سابقًا جوني ديب في الدعاوى المرفوعة ضد محاميه السابق جيك بلوم ومدير أعماله السابق جويل ماندل.