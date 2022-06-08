“كابسارك” يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
المناطق_الرياض
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، منها:
المسمى الوظيفي:
– مسئول أمن (Security Officer).
المؤهلات والخبرات:
شهادة الثانوية فما فوق.
لا يشترط الخبرة المسبقة.
– لغة إنجليزية معتدلة.
ملخص المهام الوظيفية:
تأمين المباني والموظفين وإجراء الدوريات بانتظام.
مراقبة الكاميرات ومعدات المراقبة ؛ وفحص المباني ونقاط الوصول.
السماح بدخول الأشخاص والمركبات المصرح لهم.
الاستجابة للإنذارات والرد في الوقت المناسب.
منع الخسائر والأضرار من خلال الإبلاغ عن المخالفات.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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