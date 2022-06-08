“كابسارك” يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

المناطق_الرياض

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، منها:

المسمى الوظيفي:

– مسئول أمن (Security Officer).

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية فما فوق.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

– لغة إنجليزية معتدلة.

ملخص المهام الوظيفية:

تأمين المباني والموظفين وإجراء الدوريات بانتظام.

مراقبة الكاميرات ومعدات المراقبة ؛ وفحص المباني ونقاط الوصول.

السماح بدخول الأشخاص والمركبات المصرح لهم.

الاستجابة للإنذارات والرد في الوقت المناسب.

منع الخسائر والأضرار من خلال الإبلاغ عن المخالفات.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )