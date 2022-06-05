– رخصة قيادة

الملكة إليزابيت لا تطبق عليها قوانين القيادة- الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

تختلف طقوس وتقاليد العائلات الملكية وقد تتشابه من مكان لآخر، فكل ثقافة تملك تقاليد شديدة الخصوصية مع قواعد وإجراءات صارمة يتم توارثها والاحتفاء بها خاصة في المناسبات العامة أو اللقاءات الرسمية والحفلات وخلافه، وعلى الرغم من ذلك فهناك قواعد وقوانين يُسمح للعائلة المالكة بخرقها … تعرفي عليها بالسياق التاليحسب موقع .insider.com، يتعين على العائلة المالكة اتباع قائمة واسعة من القواعد وأجزاء من البروتوكول الملكي، ومع ذلك ، تتمتع الملكة وأفراد أسرتها أيضًا بعدد من الامتيازات الملكية،فهناك عدد من القواعد والقوانين يمكن للملكة وأفراد العائلة خرقها أو عدم الالتزام بها ولا يتم مؤاخذتهم.

لا تحتاج الملكة إليزابيث إلى رخصة قيادة لقيادة السيارة، فجلالة الملكة ليست مطالبة بالحصول على رخصة قيادة.

– قوانين القيادة

الملكة إليزابيث الثانية – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

لا يتعين على العائلة المالكة الامتثال لحدود السرعة القانونية، ولو تم إيقاف الملكة بسبب السرعة الزائدة، فلن يكون لديها رخصة قيادة لتظهرها، ففي سن 18ن تدربت الملكة إليزابيث الثانية كسائقة وميكانيكي في الخدمة الإقليمية المساعدة للمرأة خلال الحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الحين، لم يُطلب من الملكة أبدًا إجراء اختبار قيادة فعلي، وهي أيضًا قادرة على القيادة بدون لوحة أرقام.

– جواز للسفر

الملكة إليزابيث – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

لا يتعين على الملكة استخدام جواز سفر للسفر، حيث يتم إصدار كل جواز سفر في المملكة المتحدة باسم الملكة. نتيجة لذلك لا تحتاج الملكة لجوز سفر خاص بها عند السفر، ومع ذلك ، فإن جميع أفراد العائلة المالكة الآخرين، بما في ذلك أمير ويلز ، يحملون جوازات سفرهم الخاصة.

– أسماء العائلة القانونية

الملكة اليزابيث وابنها ولى العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير هاري والحفيد

لا يُطلب من أفراد العائلة المالكة استخدام أسمائهم العائلية القانونية، على الرغم من أن لديهم اسمًا من الناحية الفنية، فقبل عام 1917، لم يكن لأفراد العائلة المالكة البريطانية لقب ولكن الآن، يحمل أحفاد الملكة إليزابيث والأمير فيليب الاسم الأخير Mountbatten-Windsor..

– الملكة الوصية على الأطفال

الملكة هي الوصية على كل أطفال العائلة – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

بينما يتعين على الأجداد العاديين المثول أمام المحاكم إذا كانوا يريدون حضانة أحفادهم، تتمتع الملكة بالوصاية القانونية التلقائية على جميع أحفادها وأحفادها القُصّر، بما في ذلك أبناء الأمير وليام وكيت ميدلتون الثلاثة، الأمير جورج، والأمير شارلوت، والأمير لويس. قد تبدو هذه القاعدة التي يبلغ عمرها 300 عام غريبة، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تأخذ الملكة أحفادها بعيدًا عن والديهم الفعليين، إلا أن القانون لا يزال من الناحية الفنية في الكتب.

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– الإعفاء من الضرائب

العائلة الملكية – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

على الرغم من أن الملكة ليست ملزمة قانونًا بدفع الضرائب ، إلا أنها تقدم مدفوعات طوعية على الدخل والأصول والمكاسب غير المستخدمة للأغراض الرسمية، أجزاء أخرى من دخل العائلة المالكة، مثل دخل أمير ويلز من دوقية كورنوال معفاة أيضًا من الضرائب، ومع ذلك ، مرة أخرى ، “يدفع طواعية ضريبة الدخل على جميع عائدات التركة “، بحسب موقعه على الإنترنت .

– الإعفاء من القانون

العائلة الملكية – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

لا يمكن القبض على الملكة أو أن تخضع لإجراءات مدنية وجنائية، مما يعني أنها معفاة فعليًا من القانون.

– حصانة سيادية

الملكة إليزابيث – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

تتمتع الملكة بالحصانة السيادية، مما يعني أنه لا يمكن محاكمتها بموجب تحقيق مدني أو جنائي. من حيث الجوهر ، يمكن للملكة أن تنطلق في فورة إجرامية، ولن يكون هناك الكثير الذي يمكن لأي شخص القيام به حيال ذلك.

– التهرب من أداء واجب هيئة المحلفين.

الملكة إليزابيث في افتتاح جلسات البرلمان- الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

إحدى المزايا الملكية هي أنه لا يتعين على أفراد عائلة الملكة المشاركة في مهام هيئة المحلفين. في الحالات العادية في المملكة المتحدة، يؤدي التهرب من واجب هيئة المحلفين إلى غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني.

– الاحتفال بأعياد الميلاد أكثر من مرة

الملكة إليزابيث – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

على الرغم من أنه ليس من غير القانوني الاحتفال بعيد ميلادك أكثر من مرة في السنة، إلا أنه بالتأكيد ليس نموذجيًا … إلا إذا كنت الملكة إليزابيث، حيث تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين كل عام: عيد ميلادها الفعلي في 21 أبريل والاحتفال الرسمي بعيد ميلادها يوم السبت الثاني في يونيو.

– الإعفاء من قانون حرية المعلومات.

العائلة المالكة – الصورة من الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر انستغرام

الأسرة المالكة ليست سلطة عامة بالمعنى المقصود في قوانين حرية المعلومات، وبالتالي فهي مستثناة من أحكامها، وتسمح هذه القاعدة للعائلة المالكة بممارسة المزيد من الخصوصية فيما يتعلق بواجباتهم وأمورهم المالية اليومية و يُمنع الجمهور في المملكة المتحدة من الوصول إلى معلومات مفصلة حول كيفية إنفاق الأسرة المالكة للأموال العامة وإلى أي مدى حاولت العائلة المالكة التأثير على سياسات الحكومة.

– فيديو لمراحل سنية مختلفة للملكة إليزابيث الثانية – من الصفحة الرسمية للعائلة المالكة على انستغرام

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