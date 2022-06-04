قنبلة الميركاتو.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ؟



يستحوذ مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على اهتمام وسائل الإعلام وعشاق كرة القدم.

مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وسيحمل لواء الكرة الإنجليزية في الدوري الأوروبي عوضا عن ذلك، وبالتالي كثرت الشائعات بشأن مستقبل رونالدو الذي ربما لن يقبل الظهور في “يوروبا ليج”.

وذكرت تقارير مؤخرا أن رونالدو ربما ينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، الساعي لتعويض الرحيل الوشيك لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال صيف 2022.

لكن شبكة “سكاي سبورتس” الألمانية استبعدت انضمام “الدون” إلى النادي البافاري، وقالت “بالتأكيد لو حدث سيكون أمرا ضخما، لكن الأمر غير واقعي تماما”.

مارك بهرنبيك خبير الانتقالات الشهير قال في تصريحات لـ “سكاي سبورتس” إن “رونالدو لا يتناسب إطلاقا مع سياسة التعاقدات في بايرن ميونخ. على الأرجح سيبقى في يونايتد”.

رونالدو من جانبه قال عبر مقطع فيديو على موقع ناديه الرسمي: “كنت وما زلت سعيدا لوجودي مع هذا الفريق. أعتقد أن يونايتد سيعود لمكانته الطبيعية. ربما يستغرق الأمر وقتا ولكني أؤمن بذلك”.

هل ينتقل لوكاكو إلى بايرن ميونخ؟

أثيرت أقاويل أيضا بخصوص إمكانية انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ، في ظل معاناة اللاعب الواضحة مع “البلوز”.

بهرنبيك استبعد أيضا إمكانية إتمام الصفقة، بالإشارة إلى أن تكلفة لوكاكو لن تقل عن 100 مليون يورو، وهي كذلك ضد سياسة بايرن ميونخ في الميركاتو.

وأتم “مثلما هو الحال بالنسبة لرونالدو، فإن انتقال لوكاكو إلى بايرن أمر غير واقعي”.