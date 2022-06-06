“قلبي وجعني”.. سيرين عبد النور تهنئ كارول سماحة على أغنيتها الجديدة “أجازة”

أشادت الفنانة سيرين عبد النور، بأغنية كارول سماحة الجديدة “أجازة”، والتي طرحت منذ أيام وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وحرصت سيرين على تهنئة كارول سماحة، على أغنيتها الجديدة “أجازة”،من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”..” حبيبى أنا قلبي وجعني.. مبروك النطة والغنية والكليب”.

و قدمت كارول سماحة جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة في أغنيتها “أجازة”، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التي قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين النجمة اللبنانية والمخرجة المصرية، حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب في شكل استعراضي غنائي مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها في قالب تمثيلي درامي تراجيدي بكليب ” شكرا “، وآخر كوميدي بكليب “bon voyage” ، وآخر استعراضي بكليب “ياشباب يا بنات”.

سكرين شوت من تغريدة سيرين عبد النور من حسابها على ‘ تويتر’

واستطاعت كارول سماحة فى الكليب وبتوجيه من المخرجة بتول عرفة، أن تخطف جمهورها خلال دقائق معدودة، في رحلة صيفية تتمثل في نقلات درامية، تجسد فرحة الخروج من الضغوطات والمسؤوليات، والإبحار في قضاء أوقات راحة، من خلال إستعراضات قوية تتميز بالطاقة والإنطلاق.

ولم تقتصر بهجة الفيديو كليب في الإستعراضات فحسب، بل عملت المخرجة بتول عرفة، على التركيز بكافة التفاصيل التي تجعل من الفيديو كليب مصدر طاقة وبهجة كبير، بداية من ألوان الملابس والحقائب التي ظهرت بالفيديو كليب، وصولاً إلى ألوان الصورة التي ظهر بها العمل

أغنية “أجازة”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج: لايف ستايلز ستديو، وإخراج: بتول عرفة.