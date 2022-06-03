قصر باكنغهام يرفض دخول كيم كارداشيان 

يمكن اعتبار كيم كارداشيان ملكة المشاهير، ومع ذلك فإن حلمها بالانضمام إلى احتفالات اليوبيل البلاتيني الرسمية احتفالًا بجلوس الملكة إليزابيث لمدة 70 عامًا على العرش قد تبدد.

وبذلت كيم كارداشيان قصارى جهدها للانضمام إلى الاحتفالات لكن رفض المسؤولون في قصر باكنغهام مناشدتها.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن ممثلي كيم طلبوا تذاكر لها لكن القصر رفض، ونادرًا ما يتم رفض حضور نجمة تليفزيون الواقع في أي حدث، لذلك كان هذا مفاجئًا للغاية، خاصة أنها لا تزور المملكة المتحدة كثيرًا، كما أنه من المعروف أنها تحب بيت العائلة المالكة البريطانية.

تذاكر الاحتفالات باليوبيل البلاتيني

وتم تخصيص نحو 10 آلاف تذكرة عبر اقتراع عام وتوزيع 7500 تذكرة للعاملين الرئيسيين من أجل حضور الحفل الذي لن تحضره الملكة إليزابيث حيث من المتوقع أن يحضر أفراد العائلة المالكة نيابة عنها في آخر يوم من الاحتفالات المقرر عقده غدًا السبت، علمًا بأن تلك الاحتفالية استمرت على مدار 4 أيام.

وفي أول يوم أضاءت الملكة إليزابيث سلسلة من المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نهاية مذهلة لليوم الأول من الاحتفالات الوطنية التاريخية للاحتفال بمرور 70 عامًا على حكمها، وفي بداية الاحتفالات السعيدة ظهرت الملكة في شرفة قصر باكنغهام محاطة بأسرتها.



