قصة مأساوية لوفاة معلم وابنته تلحق به حزنًا بعد 10 ساعات

توفيت طفلة حزنًا على والدها الذي توفي قبل 10 ساعات فقط على رحيلها.

تفاصيل قصة مأساوية لوفاة معلم وابنته تلحق به حزنا .. التفاصيل مع شقيق المتوفى #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DXD6pwQLJz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 6, 2022

وبحسب برنامج سيدتي، المذاع على قناة روتانا خليجية، توفيت طفلة في بداية عقدها الثاني من محافظة المجاردة؛ حزنًا على فراق والدها الذي توفي قبلها بعشر ساعات، حيث نقلتهما نفس سيارة الإسعاف ودُفنا في قبرين متجاورين.

وكشف أحمد العذيقي، عم الطفلة حلا وشقيق المعلم محمد حمزة، تفاصيل الواقعة، وقال: إن حلا عمرها 11 عامًا وكانت ترافق والدها في كل مكان، وكانت تنام معه في نفس الغرفة التي ينام فيها، كان يحبها كثيرًا وتحبه كثيرًا.

وفاة حلا:

وتابع: قال الأطباء: إن سبب وفاة حلا هو حدوث هبوط حاد عندها في السكر، وهي بالأساس لا تعاني من السكر، ولكنها ظلت فترة ممتنعة عن الطعام والشراب، بسبب وجود والدها في العناية المركزة ومرضه الشديد.