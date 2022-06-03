قرار مفاجئ من إدارة برشلونة

قررت إدارة نادي برشلونة، استبدال العشب الحالي في استاد كامب نو خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا هو السبب الذي جعل مسؤولو الفريق الكتالوني، حسبما علمت وسائل الإعلام الإسبانية، يسمح باستضافة مباريات للهواة، مقابل مبلغ مالي، على أرض الملعب منذ نهاية الموسم الرسمي في 22 مايو.

وقام المسؤولون عن صيانة العشب في برشلونة بتحليل العوامل المناخية والزراعية عند اتخاذ القرار.

ومن المفترض أن تستمر أعمال الاستبدال لمدة ٥ اسابيع تقريبا على أن يكون العشب الجديد جاهزا لبداية موسم 2022-2023 في أغسطس المقبل.

جدير بالذكر، أن النادي قد قام بتغيير العشب بالفعل العام الماضي.

