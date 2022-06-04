قرار في ريال مدريد بسبب تشواميني

يواصل ريال مدريد رحلة البحث عن التوصل لاتفاق مع نادي موناكو من أجل ضم أوريلين تشواميني لاعب الوسط للفريق الفرنسي.

ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع قلب الدفاع الألماني الدولي أنتونيو روديجر من صفوف تشيلسي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، ريال مدريد قد قرر عدم الدخول في أي مزاد لضم تشواميني في الصيف، بعد دخول باريس سان جيرمان وليفربول في مفاوضات مع موناكو.

النادي الإسباني يعرض 60 مليون يورو لضم تشواميني، بينما يضع باريس سان جيرمان 100 مليون يورو على الطاولة لحسم الصفقة.