نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديوهات جديدة، تؤكد سيطرة القوات الروسية على كامل المنطقة السكنية في بلدة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في لوغانسك شرق أوكرانيا.

وقال قديروف في تعليقه على الفيديو الذي نشره: “لقد أكدت مرارا وتكرارا من خلال الفيديوهات حقيقة الاستيلاء على المنطقة السكنية بأكملها من مدينة سيفيرودونيتسك”.

وأضاف: “لكن النازيين يواصلون بعناد خداع الأوكرانيين والمجتمع الدولي، ويقولون إن سيفيرودونتسك تحت سيطرة القوات الأوكرانية”.

وتظهر اللقطات كيف يتنقل مساعد قديروف أبتي علاء الدينوف في جميع أنحاء المدينة بالسيارة بما في ذلك على طول الشارع الرئيسي، كما يظهر مبنى إدارة أمن الدولة هناك.

المصدر: “نوفوستي” + RT