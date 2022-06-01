قبل 16 عاما .. هكذا توقع القرصان “جاك سبارو” فوز جوني ديب في معركته القضائية ضد أمبر هيرد | فيديو



تستحوذ نتيجة السجال القضائي الذي دار بين الممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته أمبر هيرد منذ أسابيع على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا على الحكم لصالح جوني ديب بطرق مختلفة.

أحد مستخدمي موقع تويتر علق على فوز جوني ديب بمعركته القضائية ضد طليقته من خلال نشر لقطة جسد فيها شخصية القرصان “جاك سبارو” قبل 16 عاما.

في هذا المشهد من فيلم “قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت” يدور حوار بين “جاك سبارو” والشخصية التي لعبها الممثل جاك دافنبورت يقول فيه الأخير :”كنت تقول الحقيقة فعلا”، ليرد عليه جاك سبارو قائلا : “أفعل ذلك كثيرا، ورغم ذلك يتفاجأ الناس دائما”.

وقضت هيئة المحلفين في فيرجينيا بأن مقال أمبر هيرد الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018 كان تشهيريا، وبناء عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بينما حصلت هيرد على مليوني دولار كتعويضات من قبل المحكمة.

وعلى مدار 6 أسابيع أثارت المحاكمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعى ديب من خلالها لاستعادة سمعته بعدما اتهمته هيرد بسوء المعاملة وضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 وحتى 2017.