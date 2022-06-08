قبل ساعات من عرضه.. “شاهد” تكشف عن صور جديدة لأبطال مسلسل “الثمانية” | خبر



كشفت منصة شاهد عن صور جديدة من حلقات مسلسل “الثمانية” الذي يبدأ عرضه غدا الخميس 9 يونيو الجاري.

يُعرض مسلسل “الثمانية” لمشتركي “شاهد VIP”، وتدور أحداث العمل الذي جرى تصويره في مصر والمغرب وفرنسا ضمن توليفة مشوقة من الدراما والأكشن في قالب بوليسي وإيقاعٍ سريعٍ مليء بالأحداث.

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مسلسل الثمانية

ويفتح مسلسل “الثمانية” الملفات الخفية لرجال العصابات وارتباطاتهم بالمنظمات الإجرامية، فرجل المال والأعمال “ناصر” يعمل في الخفاء لحساب منظمة إجرامية سرية منذ أكثر من عشرين عاماً كتاجرٍ للسلاح.

ونتابع خلال الحلقات ما يحدث حين تقرر المنظمة تصفية ناصر والتخلص منه في عملية مروعة يسقط فيها عدد من الضحايا الأبرياء ومنهم الأغلى على قلبه، وهل يمكن لمن خسر كل من يحب أن يتخلّى عن كل ما يملك في سبيل الإنتقام؟.

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

وتكشف أحداث “الثمانية” عن كيفية تخطيط ناصر للنيل من أعضاء المنظمة، وهل يستطيع كشف أسرارها وفضح ارتباطاتها والإيقاع بكل من يتعامل معها من رجال أعمال وأهل سلطة ونفوذ.

ومسلسل “الثمانية” من “أعمال شاهد الأصلية” على شاهد VIP اعتباراً من 9 يونيو، تأليف تركي آل الشيخ؛ إخراج أحمد مدحت وبطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد علاء، ريم مصطفى، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا إسكندر، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق.

مسلسل الثمانية

ومن نجوم العالم العربي: جهاد سعد، منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة ناصر، فراس سعيد، عبد اللطيف شوقي، خالد صقر، وآخرين. ومن الممثلين العالميين يشارك في العمل مايكل بيتش، باشا ليشنيكوف، ريتشارد دومايو.

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

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