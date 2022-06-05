قافلة طبية بقرية هلا توقع الكشف على 1130 مريضا خلال يومين في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن إقامة قافلة طبية علاجية بقرية هلا مركز ميت غمر وقعت الكشف على 1130 مريضا خلال يومين.

تأتي الحملات استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

وكان وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية هلا مركز ميت غمر خلال يومين.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1130 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادة متخصصة ما بين 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، جلدية، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن.

وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 219، أطفال 237، عظام 206، جلدية 161، جراحة 67، نسا وتنظيم أسرة 125، أنف واذن 115

كما تم إجراء 272 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 46 حاله أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 101 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 10 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 2 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.