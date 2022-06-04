قائمة بأسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت ، استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، ونعرض لكم أسعار اللحوم التي جاءت على النحو التالى…

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 – 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 – 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو.

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 – 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 – 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 – 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 – 160 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.