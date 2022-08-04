في الذكرى الثانية للانفجار.. انهيارات جديدة في أهراءات القمح في مرفأ بيروت

انهيار صوامع جديدة في مرفأ بيروت ـ (موقع النشرة)

انهارت صوامع من الجهة الشمالية لأهراءات القمح في مرفأ بيروت، وذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.

وذكرت “النشرة” اللبنانية أن صوامع في الجهة الشّمالية انهارت منذ قليل، وذلك تزامنا مع وصول المسيرات الشعبيّة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت إلى محيط مجلس النّواب.

وفي وقت سابق من اليوم سقطت أجزاء من أهراءات (صوامع) القمح في ​المرفأ.

وذكر موقع قناة “الجديد” أن نسبة السقوط في الجزء الشمالي من الأهراءات وصلت تجاوزت 98 في المئة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية