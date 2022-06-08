فييرا يكشف أسباب فشل مفاوضات الأهلي معه

كشف جورفان فييرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن أسباب فشل مفاوضاته مع النادي الأهلي بشأن قيادة تدريب المارد الأحمر في وقت سابق.

قال فييرا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “الأهلي فاوضني من قبل ولكن الشخص الذي تحدث معي سرب المفاوضات وبالتالي لم تكتمل الصفقة”.

أضاف: “جون إيبوكا لاعب مميز وإذا احترف أو ذهب إلى البرتغال وإسبانيا متأكد أنه سينجح”.

وختم حديثه قائلا: “لا أتدخل في تجديد عقود اللاعبين، هناك مديرا للكرة، وكذلك مجلس إدارة محترف، ولم أتحدث مع رئيس النادي عن موقف اللاعبين المميزين الذين تصل لهم العروض فلم يكن لدينا وقتا، ولكن أرى أن هذه الأمور من اختصاص الإدارة”.