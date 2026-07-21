“فيصل بن فرحان”: الدبلوماسية خيار الاستقرار.. والسيادة خط أحمر

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12:02 ص – 22/07/2026 – 2 وجهات النظر

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال منتدى الخليج للأبحاث، أن التطورات الأخيرة في المنطقة أظهرت الانتشار السريع للتوترات خارج المنطقة وتأثيرها المباشر على الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي، مشددا على أنه لا بديل عن الدبلوماسية وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن الاستقرار الدائم.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على احتواء التوترات، بل يجب أن يمتد إلى معالجة جذورها وبناء الثقة وإقامة نظام إقليمي مستقر يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وحرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.

وأوضح وزير الخارجية أن انتهاك مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل يجب أن يقابل بالمحاسبة، لافتا إلى أن سياسات العدوان والهيمنة لا تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن وتتعارض مع استقرار المنطقة وازدهارها.