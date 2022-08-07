فيديو نادر … كيف يمضي سمير غانم ودلال عبد العزيز يوم الجمعة | خبر



تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا في 7 أغسطس 2021 متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وفاة دلال عبد العزيز جاءت بعد فترة قصيرة من وفاة شريك حياتها الفنان سمير غانم، ومنذ ذلك الوقت وتنتشر فيديوهات نادرة من لقاءات قديمة أجرياها في بداية زواجهما ومع ابنتيهما “دنيا” و”إيمي” في طفولتهما.

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وفي هذا الفيديو من لقاء مع برنامج “يا تليفزيون يا” من تقديم رمسيس، نتعرف كيف يمضي سمير غانم ودلال عبد العزيز يوم العطلة الجمعة.

وتحدث في الفيديو سمير غانم ودلال عبد العزيز قائلين إنهما يوم الجمعة يمضيانه في الخارج، هربا من ضغوطات العمل على عكس أغلب الناس يحبون قضاء هذا اليوم في المنزل.

وظهرت دنيا سمير غانم طفله صغيرة وتحدثت لتقول اسم والدتها ووالدها وأنها تحبهما بقدر حبها للبحر بينهما تحب جدتها بقدر حبها للترعة.

وتوفيت دلال عبد العزيز في أغسطس 2021، عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا “كوفيد-19”.

دلال عبد العزيز

وكانت دنيا سمير غانم احتفلت الأسبوع الماضي بعرض فيلمها “تسليم أهالي” وكشفت أنها قبل طرح الفيلم قامت بزيارة قبر والديها لأنها اعتادت أن يكونا معها دائما قبل عرض أي عمل فني لها.

دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز

يذكر أن دلال عبد العزيز تشارك في بطولة فيلم “تسليم أهالي” وهو آخر أعمالها السينمائية وكانت قد انتهت من تصويره قبل وفاتها بفترة.

دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز

وفيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

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