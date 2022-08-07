فيديو: أول تعليق من كوستا بعد انضمامه للاتحاد

هاي كورة – عبر الجناح الأنجولي هيلدر كوستا، لاعب فريق ليدز يونايتد الانجليزي، عن سعادته بالانضمام لصفوف اتحاد جدة، خلال الصيف الجاري.

أعلن نادي اتحاد جدة، عن ثاني صفقاته من اللاعبين الأجانب، بضم هيلدر كوستا، لمدة سنة على سبيل الإعارة، مع أولوية شراء العقد.

قال هيلدر كوستا في تصريحاته لحساب النادي الرسمي:”نحن كلاعبين كرة قدم نبحث عن العراقة, التاريخ, الملاعب الممتلئة، وهذه جميعها موجودة في الاتحاد”.

تابع:”أنا هنا لبدء رحلتي مع ناديكم تحت قيادة نونو سانتو ، انتظروني”.