فنان يتلاعب بالواقع في منحوتات سريالية تخرج من العقل الباطن

• ذكريات سنوات سابقة مصدر إلهام

من أعمال جونسون تسانغ – الصورة من الصفحة الرسمية لجونسون عبر الانستغرام

تحت اسم سلسلة Lucid Dream ، Lucid Dream II ابتكر جونسون تسانغ Johnson Tsang، المقيم في هونج كونج أعمالًا فنية من الخزف مع لمسة سريالية غامضة حيث تعبث أيدي بأصابع مضمومة أو مفتوحة أو منبسطة أو مقبوضة، في كثير من الأحيان، بأجزاء من رأس ووجه منحوتاته ، حيث تعد كل منحوتة إعادة تخيل فريدة وخيالية في كثير من الأحيان لشكل الإنسان والواقع.ينحت تسانغ وجوها بشرية تبدو مطاطية ومرنة إلا أنها واقعية ومشوهة وصلدة بطرق محيرة للعقل تذكرنا بأعمال فناني السريالية القدامى، حيث النظر إلى كل وجه يبدو وكأنه ولوج إلى العقل الباطن، فتدعو منحوتاته المشاهدين إلى فك رموز القطع بأنفسهم ، تاركين النضالات العاطفية والداخلية مفتوحة للتفسير.

ولد جونسون تسانغ في العام 1960 في هونغ كونغ ، حيث يعيش ويعمل، وقد أمضى 13 عامًا في قوة الشرطة قبل أن يبدأ حياته المهنية كفنان ملهم، حيث وفرت ذكريات سنوات سابقة مصدر إلهام لمنحوتاته الخارقة والهادئة والشريرة. تخصص Tsang في صناعة الخزف ونحت الفولاذ المقاوم للصدأ والأعمال الفنية العامة.

في عام 1983 ، أسس الفنان Hanart TZ Gallery في هونغ كونغ ، والتي هي الآن أحد أكثر صالات العرض شهرة في المدينة وحققت نجاحًا دوليًا فائقًا مما أهله للحصول عام 2009 على تنويه وإشادة من وزير الشؤون الداخلية بسبب نجاحه الدولي الواسع والدائم.

• تراكيب وهمية وجماليات تذهب العقل

من أعمال جونسون تسانغ – الصورة من الصفحة الرسمية لجونسون عبر الانستغرام

حسب موقع avantarte-com، يتمتع عمل تسانغ الرقيق وغير العادي بقدرة قوية على استخلاص الموضوعات العميقة والأفكار الماورائية والعواطف المعقدة ويذهب بها لحدود التفكير والهدوء والجمال اللافت للنظر، نظرا لما تتيحه من دقة التفاصيل وبلاغة التعبير التي تظهر في مشاعر وأحاسيس تظهرها تجعدات الوجه وانثناءاته وتألماته وتأملاته، حيث أظهر توازن منحوتاته السريالية من البورسلين والتي حققت قيمة توازن التراكيب الوهمية مع الجماليات الفائقة الواقعية، يقول جونسون: “الفن غير الطريقة التي لاحظت بها الأشياء التي تحدث من حولي.”

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• سيناريوهات غريبة

العمل قيد التقدم – من أعمال جونسون تسانغ – الصورة من الصفحة الرسمية لجونسون عبر الانستغرام

لا يمكن للعين أن تخطئ براعة تسانغ ودقته في التصميم والتصوير والصنع ، حتى عندما يصور سيناريوهات غريبة، فالوجه البشري ملتوي مثل منشفة مبللة ؛ والرأس محبوس جزء منها داخل قفص العصافير ، حتى الأذرع والأصابع والأيدي التي تخرج من رؤوس بشرية، وتلك التي تحاول فتح عقول وتوسيعها، حتى وجه الطفل الحزين ببراءة المقسم لطبقات والذي قام بربطه بهيئة متعامدة.

من أعمال جونسون تسانغ – الصورة من الصفحة الرسمية لجونسون عبر الانستغرام

في بعض التماثيل النصفية ، تخرج الأيدي من الرأس للتلاعب بالوجه، لتبدو وكأنها كشط لملامح الوجه أوشد للجلد إلى ما بعد الجمجمة، حتى يتم الكشف عن مساحة فارغة بداخلها. .

وجوه أخرى منحوتة يصورها وكأنها تم تحريكها بالكامل بواسطة دوامة أو صهرت بواسطة بركان لتصل تداعياته للاذنين والأنف والعينين فتتحرك كلها في غير مكانها.

• دعوة لشحذ خيال المتلقي

الحلم الواضح _ السقوط في الحب – من أعمال جونسون تسانغ – الصورة من الصفحة الرسمية لجونسون عبر الانستغرام

يستدعي عمل تسانغ جماليات من تاريخ الفن، مثل الخزف الصيني والنحت الكلاسيكي الجديد، ويستمد الفنان الفطري تجربته الشخصية وأحلامه الشديدة والغريبة، في حياة اليقظة، والتي يتم تقديمها في الوجود المادي من خلال فنه، حيث تُظهر مجموعته الإبداعية حبه للتجريب.

حسب موقع ignant-com، هناك بعض السمات المشتركة التي توحد منحوتات أقنعته العاجية. على سبيل المثال، يصور دائمًا عيون مغلقة، كأن الوجوه نائمة وما يحدث لها هو جزء من حلم. ربما يؤكد هذا الجانب الداخلي عمق هذه المنحوتات.

في النهاية، تترك منحوتات تسانغ مفتوحة للتأويل فقط لتثير ذهن المتلقى وتشحذ طاقاته الفكرية، وعلى الرغم من صعوبة عدم استخراج صراع داخلي أعمق أو عنصر عاطفي داخل كل قطعة، إلا أن كل فرد يمكنه تصور ما تثيره هذه الوجوه من أفكار وما تستدعيه من خيالات .. أحلام، فكل منحوتة هي إعادة تخيل فريدة وخيالية في كثير من الأحيان لشكل الإنسان والواقع.

تم عرض أعمال تسانغ في هونغ كونغ وتايوان وكوريا وإسبانيا وسويسرا ولديه العديد من المقتنيات في العديد من المعارض والمتاحف الفنية حول العالم. ويمكن رؤية المزيد من تلك القطع الفنية على صفحة الفنان على انستغرام

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