فساتين بتصاميم شبابية مريحة من عروض الأزياء الجاهزة من بياتريس بي Beatrice B

مظهر حيوي وجذّاب

فستان بتصميم شبابي مريح من اتيرا Atira

لكل سيدة تبحث عن فساتين بتصاميم شبابية مريحة من عروض الأزياء الجاهزة لإضافتها إلى خزانة ملابسها، برز عدد كبير منها في مجموعات صيف 2022، لا تتردّدي باقتنائها لانها أنيقة وساحرة.

تعتبر الفساتين بتصاميم شبابية مريحة من عروض الأزياء الجاهزة من أكثر القطع الأساسية لدى معظم السيدات نظراً لأناقتها وسهولة اعتمادها في معظم الأوقات لموسم الصيف، خاصة وأنها تفضلها بألوانها المنعشة لتمنحها مظهراً حيوياً وجذاباً، سواء كانت إطلالة نهارية أو على الشاطئ أو حتى للسهرات الصيفية المسائية.

إعتمدي الفساتين الفضفاضة والمريحة ذات الألوان المبهجة، بتصاميمها الطويلة باختلاف قصّاتها الراقية، حيث شاهدنا لدى دار أتيرا Atira هذه الإطلالة باللون البرتقالي الساحر بقصّة طويلة وواسعة، نسّقي معها عقداً طويلاً مع دوائر متعددة الأحجام لإطلالة ولا أروع.

أما للفتيات اللاتي يفضلن الورود أو المظاهر الطبيعية على فساتينهن، فبإمكانهن اعتماد موديلات منها، كما يمكنهن تنسيقها مع صندل من الكعب العالي. كما تفضّل الكثيرات اعتماد الفساتين الفضفاضة أحادية اللون؛ لسهولة تنسيقها ولبساطة تصاميمها، لا سيما إذا كن سيتوجهن بها إلى الشاطئ أو لإحدى الرحلات السياحية، ما عليهن سوى اختيار تصميم مزيّن بتفاصيل مميّزة، مثل حزام من نفس اللون يجمّل الخصر، أو كشاكش تزيّن حواف الفستان؛ للحصول على إطلالة أنيقة تتفرّد بها أينما حلّت.

واحدة من أحدث صيحات الموضة لصيف 2022 فساتين شبابية مريحة طويلة الأكمام. لذلك إذا كنتِ تستخدمين أساسيات رائعة، فهذه هي القطعة النهائية التي يجب إضافتها إلى خزانة ملابسكِ، نسّقيها مع صندل لفصل الصيف.

فستان بتصميم شبابي مريح من أكني Acne

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صيحات الموضة

فستان بتصميم شبابي مريح من إي زاد فاكتوري Az Factory

تحرص العديد من السيدات على معرفة أحدث صيحات الموضة، ولكن يجب عليهن تجربة الفساتين الشبابية الفضفاضة بالكشكش من الأسفل فهي أنيقة وتجمع بين الموضة الكلاسيكية والمحتشمة، تبعاً لذوق كل سيدة. أما طول الفستان فهو يعكس أناقة إطلالتها، خاصة مع بعض المجوهرات للزينة تماماً مثل التصميم الذي برز لدى علامة أي زاد فاكتوري Az Factory.

إذا كنتِ تخطّطين لرحلة إلى الشاطئ أو الذهاب إلى أحد المنتجعات السياحية، فما عليكِ سوى اعتماد الفساتين الفضفاضة المشجّرة التي تضمن لكِ إطلالة مفعمة بالحياة تناسب الأجواء الصيفية، لِمَ لا تختار فستاناً باللون الأسود مزيّناً بالورود الملوّنة الصغيرة، ويتم تنسيقه مع بنطال قطني محدّد للجسم؛ لتنحيف قامتها، أما النحيفات فننصحهن بتنسيق الفستان الأبيض المشجّر مع طرحة من نفس لونه.

هذا وقد تصدّرت الفساتين الشبابية المنقّطة لائحة الموضة العالمية، وأتت بقصّات فضفاضة مريحة، يبقى أن تختار السيدة فستاناً بطبعات صغيرة إذا كانت ممتلئة أو قصيرة القامة؛ حتى لا تبدو بقامة أقصر، على أن يتم تنسيقه مع صندل مسطّح بلون الجلد.

وأخيراً عاد فستان القميص الشبابي الكلاسيكي وأصبح أحدث من أي وقت مضى، مع تفاصيل مثل القواطع وخطوط الخصر الملتوية، يجلب المصممون بعض أفكار التصميم الحديثة إلى القطعة، من أروع الطرق لارتدائها في موسم الصيف، لا تفوّتي هذه الفرصة.

فستان بتصميم شبابي مريح من اديام Adeam

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