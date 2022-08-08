فرنسا في مأزق.. ديشامب يفتح أبواب المونديال لبوجبا و”الإنسان الآلي”



يثق ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، في قدرة النجم بول بوجبا على المشاركة مع الديوك في كأس العالم 2022.

وعانى بوجبا من مشكلة في الركبة، خلال الاستعدادات للموسم، بعد عودته إلى يوفنتوس الإيطالي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكأس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلا من الجراحة، أملا في عودة أسرع للملاعب.

وينتظر أن يشارك بوجبا مجددا إلى جانب نجولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني، علما بأن كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عانى أيضا من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة.

وقال ديشامب بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة “لوباريزيان”: “نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية”.

وأضاف:”من المهم تواجدهما، لكن لا شيء مضمون، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعداد اللاعبين الشبان من أجل تفادي تلك الأزمة”.

وتابع: “أنا بالطبع على تواصل مع بول (بوجبا)، مشاركته في كأس العالم ليست قابلة للنقاش اليوم”.

ولا يتخوف مدرب فرنسا من غياب بوجبا وكانتي فقط بسبب الإصابة، لكن بعض نجوم المنتخب الأساسيين تراجع مستواهم بشكل ملحوظ، مثل أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعد جريزمان جزءا أساسيا في خطط ديشامب، عل حد قوله، رغم أنه سجل 3 أهداف فقط في الدوري الإسباني، الموسم الماضي.

وقال ديشامب: “هو ليس إنسانا آليا، الرأس بالطبع هو الذي يتحكم في الساقين، وكل لاعب يواجه فترة تراجع في المستوى، عاجلا أم آجلا، وهذا يترجم إلى فقدان للثقة.”

وأضاف :”أنطوان قدم مواسم مزدحمة للغاية، وقبل مشكلاته البدنية في بداية العام (إصابة في الفخذ) كان دائما بعيدا عن الإصابات خلال مسيرته”.

وتابع: “وقبل أشهر قليلة، انتقل من ناد لآخر، وربما تأثر بأمور خارجية أيضا”.