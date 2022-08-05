فرق المراحل السنية ليد وسلة الشارقة تدشن استعدادها للموسم الجديد

دشنت فرق المراحل السنية لكرتي السلة واليد في نادي الشارقة، أول من أمس، وعلى صالة النادي في منطقة السمنان، مراحل استعدادها للموسم الجديد 2022-2023، والتي من المقرر بدايتها في 15 سبتمبر لكرة السلة، و16 من الشهر ذاته لليد.

وتطمح فرق كرة اليد، في الحفاظ على إنجازها التاريخي غير المسبوق بتاريخ اللعبة، بهيمنتها على جميع الألقاب المتاحة، والفوز بـ11 بطولة لعبت الموسم الماضي.

بدورها، تتطلع فرق السلة إلى تحقيق نتائج أفضل من موسم 2021-2022 الذي سجل وصول «سلة الملك» إلى 11 مباراة نهائية من أصل 12 مسابقة، قبل الاكتفاء بحصد ثلاثة ألقاب.

يذكر أن الألعاب الجماعية في نادي الشارقة تحظى بدعم كبير من إدارة النادي، والذي كان من ثماره الموسم الماضي، حصد كرة اليد لدرع التفوق العام للمرة الـ19 من أصل 21 مرة منذ تطبيق هذه الجائزة من قبل اتحاد اللعبة، بالإضافة إلى حصول فرق السلة على درع التفوق العام للمرة السادسة في تاريخ النادي.