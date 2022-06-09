فرح المزيني تبتكر نظاماً لتمييز المستعمرات البكتيرية

بدايةً ما هو الابتكار

السعودية أثبتت تميزها بمجال الإبداع والابتكار ففي كل يوم يشع اسماً جديداً، واليوم نتعرف على فرح عبدالله المزيني طالبة سعودية في الصف الأول ثانوي، ساهمت بالنظام الصحي بابتكار نظاماً بواسطة الذكاء الاصطناعي، ليساهم في تمييز واستيعاب اختلاف ألوان المستعمرات البكتيرية. سيّدتي نت تعرفنا أكثر على فرح وما هو ابتكارها على النحو التالي:

الابتكار هو عملية عد مستعمرة بكتيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي المعزز، لزيادة استيعاب اختلاف ألوان المستعمرة البكتيرية بالإضافة إلى إدراك نوع البكتيريا من خلال شكلها أو خصائصها، والهدف من هذه الدراسة هو تحسين الأداء المخبري وزيادة دقة عملية العد والتفريق بين المستعمرات البكتيرية.

كيف يعمل الابتكار

تتم عملية الحساب بشكل مباشر أو غير مباشر لأعداد البكتيريا النامية في مزرعة معينة، ففي الطرق الحالية والتقليدية قد يؤثر عدد البكتريا أو المستعمرات في دقة القياس، فإن كان العدد كبيرا قد تخطئ أما إن كانت قليلة فقد تجتمع مع بعضها وتولد خطأ، ولكن ابتكاري للجهاز سيسهل العمل ويرفع جودته ويؤدي لفتح أبواب العمل المخبري.

أهم الجوائز والتكريمات

شاركت ببحثي في أولمبياد إبداع، وشاركت بمشروع المدينة المزهرة في يوم الدفاع المدني، ولي العديد من المشاركات في المسابقات الدولية مثل بيبراس موهبة، والمحلية مثل مسابقة راوي الدرعية والتي تأهلت فيها على مستوى مكتب الشمال.

مساهمة الابتكار في رؤية 2030

مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي: “مرحبا بكم في مدينة الرياض من المملكة العربية السعودية، حيث نسعى لأن نصبح ملتقى رئيس للعالم، للشرق والغرب، نحتضن الذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معًا ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء” وللذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة وهذا ما يدعونا جميعًا للتفكير والعمل في سبيل الارتقاء في مجتمعنا واقتصادنا.

طموحات فرح المستقبلية

الحصول على جوائز بالمجال التقني والآن أنا أحافظ على تطوير مهاراتي بشكل أكبر من خلال التعلم الذاتي والحرص على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية مثل مسابقة بيبراس موهبة ومدرستي تبرمج وساعة البرمجة والمبرمج الواعد.