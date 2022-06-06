فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا في موسم الحج لهذا العام

في إطار تسهيل الإجراءات على الحجاج القادمين من كافة الدول، أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل إلكترونياً لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات

وتفصيلاً، فقد نشرت الحج والعمر، عر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، انفوغراف، كشفت من خلاله عن آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام، وذلك عبر بوابـة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم و مركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

التسجيل للقادمين من هذه الدول يتم عبر البوابة الإلكترونية

ويمكن للقادمين من هذه الدول الدخول على البوابة الإلكترونية للتسجيل من خلال الرابط.

الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية:

– باقات متنوعة.

– تقديم الطلب لإصدار التأشيرة إلكترونياً.

– شفافية في تكاليف الخدمات.

– خدمة على مدار الساعة بعدة لغات.

– وسائل دفع إلكتروني متعدد.

– ضمان جودة الخدمات.

شروط تسجيل الحجاج القادمين من هذه الدول

وبينت وزارة الحج والعمرة، أن البوابة تتيح إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل (استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات فيروس “كورونا”، أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص ( PCR ) قبل مغادرتهم لبلادهم )، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن

وتهدف الوزارة من هـذه الخدمات إلى تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.

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