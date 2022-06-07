غضبة للمسلمين توقف فيلما مسيئا عن السيدة «فاطمة» رضي الله عنها

المناطق-الرياض

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن شركة Cineworld قررت سحب فيلم “سيدة الجنة”، الذي يتناول سيرة السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من دور السينما في شيفيلد وبولتون برمينغهام.

وقد ألغت الشركة البريطانية جميع عروض الفيلم المسييء ؛ بعد مظاهرات حاشدة من المسلمين، وسلسلة من الاحتجاجات التي أقامها مجموعات كبيرة من المسلمين أمام فروع الشركة في عدد من المدن البريطانية.

وقد سبب الفيلم المسييء؛ حالة من الفوضى في محيط مجموعة سينمات Cineworld، التي قررت وقف عرضه لضمان سلامة موظفيهم وعملائهم.

وجاء اعتراض المسلمين على الفيلم، الذي تلقى انتقادات عارمة منذ الإعلان عن بدء إنتاجه، لأن أحداثه بنيت على أساس ما كتبه رجل دين شيعي، وهو ما يمكن أن يكون سببا في إثارة التوترات الطائفية.

وعبرت لافتات المتظاهرين على أنه ليس من المقبول الإساءة إلى حوالي 2 مليار مسلم حول العالم من خلال عمل فني

.

https://api.twasul.info/wp-content/uploads/2022/06/KNfmOlzrYLWjoxQ6.mp4?_=1