غزل المحلة يتفوق على الأهلي في سباق الأسهم.. أول نادي في البورصة المصرية؟



تفوق نادي غزل المحلة في مصر على نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي المصري في السباق نحو البورصة المصرية.

حيث يبدأ الاكتتاب العام في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم – أول ناد مصري يطرح في البورصة المصرية، الأحد المقبل.

ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل وفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة الذى حدد سعر السهم عند الاكتتاب بـ 1.02 جنيه، في سابقة هي الأولى التي يجري فيها طرح ناد لكرة القدم في البورصة والعالم العربي، ما يمهد الطريق أمام المزيد من الأندية لطرح أسهمها.

وتسعي شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم لجمع 135 مليون جنيه من الطرح، حيث يتوقع جمع 98 مليون جنيه من الأفراد بعد أن انتهى من عمليات الطرح الخاص والذى جمع خلالها 37 مليون جنيه في نوفمبر الماضي.

ويحق للراغبين في الاكتتاب العام الحصول على أسهم الشركة بحد أدني 1000 سهم وحد أقصي مليوني سهم.

أول مرة يطرح ناد لكرة القدم في البورصة في مصر والعالم العربي



وبموجب عملية الطرح ستتخلى شركة نادي غزل المحلة عن 67.5% من أسهم النادي، وتتولي شركة برايم كابيتال تروج وتغطية الاكتتابات في شركة نادي غزل المحلة كمدير للطرح.

وتوقع محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية – مدير طرح ناد غزل المحلة أن يتم تغطية الاكتتاب العام بشكل كبير رغم ضعف السيولة في البورصة في الفترة الحالية، مؤكدًا انه سيتم التداول على سهم غزل المحلة عقب الانتهاء من الاكتتاب العام مباشرًا ، مرجحاً موعد لبدء تداول السهم في يوليو المقبل .

شركة غزل المحلة لكرة القدم

وتأسست شركة غزل المحلة لكرة القدم بداية 2021 كأول شركة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم بعد فصل نشاط كرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري إحدى شركات الحكومة المصرية في كيان جديد يحمل اسم غزل المحلة لكرة القدم برأسمال 102 مليون جنيه.

ويتكون رأسمال الشركة من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالي 65 مليون جنيه، مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتمت زيادة رأس المال بـ 37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية في اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات له إنّ طرح أسهم شركة غزل المحلة كرة القدم في البورصة جاء متأخرًا لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب إجراءات إدارية، موضحًا أن هذا الحلم – وفق تعبيره – بدأ في أكتوبر 2020، فيما كانت أولى مراحله بعد ذلك بسبعة أشهر عند فصل الشركة.

وأوضح أن الطرح حاليا يأتي في وقت مناسب وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يتيح التخطيط الجيد للموسم المقبل.

ولفت إلى الاستعانة بأكاديمية بولندية منذ سبتمبر الماضي لبدء مشروع يستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات، وذلك لتأسيس قطاع ناشئين قوي يتضمن نشاطا تدريبيا وغذائيا وثقافيا مميز وذلك لتفريغ لاعبين

النادي الأهلي في البورصة قريبًا



أعلن النادي الأهلي أعرق الأندية المصرية حيث تم إنشاؤه في 1907 وأكبر الأندية من حيث عدد المشجعين في مصر في نهاية العام الماضي نيته للطرح في البورصة، وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم إن مجلس إدارة النادي يدرس طرح حصة تصل إلى 49% في البورصة بعد انهاء بعض الإجراءات والقيد بالبورصة.

وانتهي كونسورتيوم مكون من سى آي كابيتال والقاهرة المالية القابضة من تأسيس وانهاء إجراءات شركة الأهلي لكرة القدم، فيما يتوقع أن يبدأ إجراءات الطرح في البورصة وتجهيز الأوراق في الفترة المقبلة، ولم يتحدد بعد موعد الطرح واستيفاء الموافقات بحسب مصادر مقربة من الأهلي.

وقال منصور إن الشركة تعمل حاليًا على رفع إيراداتها بما يجعلها أكثر جاذبية مع الطرح في البورصة، عن طريق اعادة الهيكلة التي تتم داخليا.

شركة الأهلي لكرة القدم

شركة الأهلي لكرة القدم بعد تشكيلها بشكل رسمي من قبل مجلس الإدارة تتولي العديد من الأمور الخاصة بالتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق البث والرعاية والمشاركة في مختلف الفعاليات وكل ما يرتب بعمليات التسويق

وعين ياسين منصور رئيساً لمجلس ادارة شركة الأهلي لكرة القدم في مايو 2021 بقرار من مجلس إدارة النادي.

كيف تستفيد أندية كرة القدم من الطرح في البورصة؟



محمد عبده محلل مالي وخبير أسواق مال يؤكد لـ”العين الإخبارية” أن تداول أسهم أندية كرة القدم في البورصة يحول النادي من مجرد ناد يعشقه الملايين إلى شركة مساهمة بكل معنى للكلمة، ما يساعده على فتح قنوات تمويل جديدة لاقتناص الفرص واللاعبين، وتوفير إمكانيات حديثة تساعد في رفع مستوي الفريق.

وأضاف عبده أن القيد والتداول يدعم الشفافية ورقابة مالية على تحركات مجلس الادارة وقراراتهم فيما يخص الكرة