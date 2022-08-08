غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعلن تأسيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية لدعم رؤية محمد بن راشد بتعزيز مكانة الإمارة عاصمة للاقتصاد الرقمي

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، التي ستتولى مهام تعزيز وتحسين مساهمة قطاع الأصول الرقمية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وإمارة دبي، في خطوة هادفة لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو الشركات الرقمية في دبي.

وتشمل مهام مجموعة الأعمال الجديدة التعريف والترويج بقطاع الأصول الرقمية في دبي، وتحسين الشفافية من خلال توفير البيانات وأبحاث السوق المتخصصة، ودعم مصالح الشركات الرقمية ورعاية التعاون العابر للحدود في المجالات الرقمية الاستراتيجية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن تأسيس مجموعة العمل الجديدة يواكب محاور استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة، مشيراً إلى أن مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية ستوفر منصة مثالية للشركات لتوحيد جهودها ومناقشة تحديات القطاع وتعزيز تنافسيته وجودة خدماته ومبادراته، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي في دبي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

وقال معاليه إن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل الذي تقوم عليه ركائز مسيرة التنمية، ومجموعة عمل دبي للأصول الرقمية ستكون مرجعاً مهماً لتوفير أبحاث السوق الاستراتيجية ذات العلاقة بالأصول الرقمية لكل المعنيين من شركات القطاع الخاص وصناع القرار والجهات الحكومية المختصة.

من جهته، قال جورانج ديساي رئيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية: “إننا نرى فرصة حقيقية لتحويل دبي ودولة الإمارات إلى مركزٍ إقليمي للأصول الرقمية. ولذلك فإن من المهم العمل على تأسيس جسورٍ للتواصل بين الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية لتعزيز الإندماج والتفاعل مع الاقتصاد العالمي والجهات الفاعلة في منظومته. ونحن نرحب بكل الشركات الراغبة بالإنضمام للمجموعة المشكلة حديثاً لتعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة والنزاهة، والترويج لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.”

وأضاف ديساي: “سنعمل من خلال مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية على ترسيخ التزام الشركات الرقمية تجاه المجتمع وتثقيف العامة وتطوير أدوات لتعزيز وصول الجميع إلى التكنولوجيا. ولن تتوقف جهودنا عند هذا الحد، بل سندعم جهود شركات الأصول الرقمية لتحسين جودة الخدمات ودعم البيئة ووإدارة الطاقة وحماية المستثمر”.

الجدير بالذكر، أن مجموعات الأعمال تؤدي دوراً مهماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتمثل مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتساهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة، من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي. وتركز غرف دبي على الحوار مع مجموعات الأعمال بعد تأسيسها ومتابعة شؤونها ودراسة توصياتها للتعرف على أولوياتها واهتماماتها، ومساعدتها في تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتها في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها وفي استكشاف الفرص الجديدة.