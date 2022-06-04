غداً ختام عروض مسرحية «عائلة تس» بموسم جدة

حققت المسرحية المصرية «عائلة تس» نجاحًا كان متوقعًا في موسم جدة الذي تُعرض فعالياته حاليًا في مدينة جدة، وبدأ عرض المسرحية منذ أمس، ويستمر عرضها حتى الغد، على خشبة مسرح «سيتى ووك».

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه موسم جدة تقديم المزيد من الفعاليات في 9 مناطق بواقع 2800 فعالية، بحضور وصل متوسطه إلى أكثر من 2 مليون زائر، في حين تستمر الفعاليات حتى شهرين منذ أن انطلق في عيد الفطر المبارك الفائت.

يقوم ببطولة المسرحية النجوم: بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، أوس أوس، محمد سلام وسليمان عيد، المسرحية من إخراج أوتاكا.

وتدور قصة مسرحية «عائلة تس» في إطار كوميدي ساخر حيث تتضمن العديد من المواقف الخفيفة التي تجمع ما بين شخصية «حشمتس» الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، ولديه أبناء أربعة يحاولون ابتكار حلولًا عملية لإنقاذهم من هذا الخطر.

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