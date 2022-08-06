عيادة الإمارات المتنقلة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في حضرموت



واصلت العيادة المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، تقديم خدماتها العلاجية لأهالي المنطقة.



يأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، للتخفيف عن معاناة السكان وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف القرى والمناطق النائية بالمحافظة.

وقد استفاد من “العيادة” خلال شهر يوليو/ تموز الماضي 543 مستفيداً في عدد من مديريات محافظة حضرموت من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، منها 146 حالة في منطقة رخميت إحدى قرى مديرية الريدة وقصيعر، و72 حالة في منطقة المعيملة التابعة لمديرية الديس الشرقية، و201 حالة في منطقة البرح بمديرية الشحر، و124 حالة في منطقة الحيلة إحدى قرى مديرية بروم ميفع.

وتضم العيادة الطبية المتنقلة، “طبيب عام ودكتورة أمراض نساء وولادة، وثلاثة ممرضين وصيدلي، وفني مختبرات”، إلى جانب المستلزمات الصحية وخدمات الاستشارة الطبية وتقديم الدواء مجاناً.

وقال الدكتور وجدي العكبري مشرف الفريق الطبي، إن العيادة تقدم العديد من الخدمات الصحية المجانية وقد نجحت في إنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يقطنون في تلك المناطق النائية التي تعاني من عدد من الحالات المرضية.

وأوضح أن ما يميز هذه العيادة هي قدرتها على الوصول إلى الأماكن النائية، مشيرا إلى أنه ليس بوسع معظم الناس الذين يعيشون في مناطق وقرى مختلفة المحافظة من الوصول إلى المستشفيات في مديرياتهم التي تبعد بعضها عنهم كثيراً، وليس لديهم وسيلة مواصلات أو النقود للسفر ما جعل العيادة المتنقلة حلاً لأهالي المنطقة حيث يحصلون على خدمات وأدوية مجانية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن.

يذكر أن 15,784 مراجعا استفادوا من خدمات العيادات منذ إطلاق هذا المشروع الصحي “العيادة الطبية المتنقلة” في محافظة حضرموت.