عمل جديد يجمع بينها وبين محمد منير.. تعرف على أبرز تصريحات هلا رشدي

حلت الفنانة والمطربة هلا رشدي ضيفة فى برنامج “من مصر” مع الاعلامي عمرو خليل على قناة cbc، وتحدثت من خلاله عن عدد من الاشياء المختلفة، وكيفية دخولها الفن، وكواليس لقائها بأكرم حسني، كما تحدثت عن أعمالها المقبلة، ويقدم لكم “الفجر الفني” أبرز تصريحاتها في السطور التالية.

هلا رشدي تتحدث عن تفاصيل لقاءها الأول بأكرم حسني

فى البداية تحدثت الفنانة هلا عن اول لقاء جمعها بالفنان أكرم حسني، وقالت: ” قابلت أكرم حسني في حفل زفاف ابن شقيق الفنان حميد الشاعري، وأنا في الأفراح لا أكون هادئة وأقفز من مكان لمكان وأمزح مع الجميع فأكرم حسني نظر لي وقال “أنتي في عرق ضارب”، وهو في الحقيقة شخص هادئ جدا”.

هلا رشدي وأكرم حسني

هلا رشدي تحكي كواليس انضمامها مسلسل مكتوب عليا

وأكملت حديثها عن كواليس مشاركتها فى اول عمل فني لها تخوض به تجربة التمثيل وهو مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في رمضان الماضي 2022، قائلة: “بعدها تواصلت معي مديرة أعماله وسألتني إن كنت أحب المشاركة في مسلسل معه، كنت أريد أخذ ورشة تمثيل لكن لم ألحق كانت اختبارات المسلسل بعد يوم واحد، فقررت أن أظهر بشخصيتي الطبيعية”.

هلا رشدي

هلا رشدي تتوقف عن الغناء لفترة

وكشفت هلا رشدي خلال لقائها فى برنامج “من مصر” عن توقفها للغناء بعد وصولها للثانوية العامة، مؤكدة أنه لم يكن بسبب الحجاب، فقالت: كنت مقيمة في السعودية، وغنيت في حفلات السفارة المصرية وفي حفلات للسفراء العرب وأنا طفلة عمري 8 سنوات، وواصلت الغناء إلى مرحلة الثانوية العامة، وبعد عودتي لمصر دخلت الكلية، ولم أحاول المشاركة في مسرح الجامعة والغناء بشكل احترافي، ورجعت لأهلي في السعودية بعد الكلية، ثم تزوجت وأنجبت وعملت مدرسة فترة، وخلال تلك المدة لم أفكر في الغناء، لكن كنت دائما أدندن في المطبخ”.

هلا رشدي تكشف عن عمل جديد يجمعها بالكينج محمد منير

وصرحت هلا رشدي إنه سيكون هناك عمل قادم يجمعها بالكينج محمد منير لعمل دويتو معا، حيث قالت: “الكينج كان عايز يسمع صوتي، فغنيت له أغنيته قلبي ميشبهنيش بطريقتي وعجبته جدا، وحاليا بنتفق على شغل جديد مع بعض”.