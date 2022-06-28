عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة مريضة من ورم كبير نازف في الغدة الدرقية بحفر الباطن » صحيفة الرأي الإلكترونية

– حفر الباطن

قالت صحة حفر الباطن أن مستشفى الملك خالد قدّم خدماته في قسم الإسعاف والطوارئ لـ216,731 مستفيد فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 105,454 مستفيد وذلك خلال العام الماضي 2021م ، كما بلغ عدد المستفيدي من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد 102,158 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى حفر الباطن المركزي 45,233 مستفيد، وبلغ عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى الملك خالد 2,753 عملية وفي مستشفى حفر الباطن المركزي 3516 عملية، وذلك خلال نفس الفترة.

وأضافت صحة حفر الباطن أن أطباء الجراحة العامة في مستشفى الملك خالد وأطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى حفر الباطن المركزي أسهموا بفضل الله في إنهاء معاناة مريضة من ورم كبير نازف في الغدة الدرقية ، حيث أجرى الفريق تدخل جراحي تم من خلاله شق حنجري لفتح الطريق الهوائي المسدود بحجم الورم الكبير النازف واستئصال للغدة وقد استغرقت العملية عدة ساعات، وتكلّلت ولله الحمد بالنجاح